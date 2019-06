Beim EU-Gipfel ist es den Staats- und Regierungschefs nicht gelungen, sich auf das Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft bis 2050 zu einigen. Nach Berichten aus Brüssel soll in der Gipfelerklärung nur in einer Fußnote erwähnt werden, dass die große Mehrheit der Länder das Klimaziel unterstützt.

Auch Bundeskanzlerin Merkel hatte für die CO2-Neutralität bis 2050 geworben. Die Vorbehalte kamen aus Polen, Ungarn und Tschechien. Der SPD-Europaabgeordnete Bullmann nannte es "erschreckend", dass keine Einigung zustandekam.



Auf dem EU-Gipfel begannen inzwischen die Beratungen über die Besetzung der Spitzenposten in der Europäischen Union. Gesucht wird unter anderem ein Nachfolger für Kommissionspräsident Juncker. Kurz vor Beginn der Beratunen kamen am Abend Bundeskanzlerin Merkel, der französische Präsident Macron, Spaniens Ministerpräsident Sánchez und EU-Ratspräsident Donald Tusk zusammen, um einen möglichen Kompromiss auszuloten.



Die EU-Staaten einigten sich in Brüssel darauf, die Wirtschaftssanktionen gegen Russland um weitere sechs Monate zu verlängern.