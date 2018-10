Bundeskanzlerin Merkel hat den österreichischen Vorstoß in der Asylpolitik zurückgewiesen.

Sie sprach sich beim EU-Gipfel in Brüssel dagegen aus, das Ziel einer verpflichtenden Umverteilung von Flüchtlingen endgültig aufzugeben. Das österreichische Konzept sei ein bisschen zu einfach, sagte die CDU-Vorsitzende nach dem Treffen. Dann könne sich jeder aussuchen, wie er sich engagieren wolle. Der österreichische Kanzler Kurz hatte statt einer festen Quote eine "verpflichtende Solidarität" vorgeschlagen. Konkrete Beschlüsse zur Asylpolitik gab es in Brüssel jedoch nicht.



Ein weiteres Thema war der Brexit. Die EU-Spitzen zeigten sich zuversichtlich, dass Großbritannien nicht ohne Vertrag aus der Union ausscheiden wird. EU-Ratspräsident Tusk betonte, die Stimmung sei wesentlich besser als nach Salzburg. Ein Abkommen sei näher gerückt. EU-Kommissionspräsident Juncker betonte, es werde gelingen.