Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer fordert von den EU-Staaten ein rasches Zeichen von Einigkeit und Entschlusskraft in der Corona-Krise. Nötig sei ein wirklich schnelles Signal einer geschlossenen Handlungsfähigkeit in Europa, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur vor Beginn des EU-Sondergipfels in Brüssel zum geplanten Wiederaufbaufonds. Die Positionen lägen teils noch sehr weit auseinander, etwa zwischen den Niederlanden und Italien.

Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen heute und morgen über den Haushaltsrahmen der Europäischen Union für die kommenden sieben Jahre sowie über einen speziellen Fonds zur Abmilderung der wirtschaftlichen Schäden infolge der Coronavirus-Pandemie beraten. Beide Projekte zusammen belaufen sich nach dem Vorschlag von Ratspräsident Michel auf rund 1,8 Billionen Euro.



Die EU erwartet für dieses Jahr wegen der Pandemie die schwerste Rezession ihrer Geschichte.