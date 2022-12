EU-Mitgliedschaft

Logo des EU-Gipfels in Brüssel im Dezember 2022 (Foto: IMAGO / Nicolas Landemard / Le Pictorium) (IMAGO / Le Pictorium / IMAGO / Nicolas Landemard / Le Pictorium)

Wie EU-Beamte und mehrere Diplomaten bestätigten, wurde die Entscheidung auf dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel getroffen. Schon am Dienstag hatten sich die Europaminister aller EU-Mitgliedstaaten dafür ausgesprochen. Auch die Kommission hatte den Kandidatenstatus für Bosnien-Herzegowina im Oktober empfohlen, dies aber an Reformen bei Justiz und Verwaltung geknüpft. Außerdem gilt die mangelnde Stabilität des Balkanstaates seit Längerem als problematisch. Das Land ist aufgeteilt in die überwiegend von bosnischen Serben bewohnte Republika Srpska und die Föderation Bosnien und Herzegowina, in der mehrheitlich muslimische Bosniaken sowie Kroaten wohnen. Die Zentralregierung wird häufig von Konflikten gelähmt.

Bisher sind insgesamt sieben Länder offiziell EU-Beitrittskandidaten: die Türkei, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien und Albanien sowie die Ukraine und Moldau, denen die EU diesen Status im Juni gewährt hatte. Bis zu einer Aufnahme aller Länder können aber noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte vergehen.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.