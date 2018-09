Die britische Premierministerin May beharrt auf ihren Brexit-Vorschlägen und fordert ein Einlenken der Europäischen Union.

Der von ihr vorgelegte Plan sei glaubwürdig, vermeide eine harte Grenze in Nordirland und entspreche dem Willen des britischen Volks, sagte May zum Auftakt des EU-Gipfels in Salzburg. Großbritannien habe Zugeständnisse gemacht, nun müsse die Europäische Union dies auch tun. Ratspräsident Tusk hatte zuvor die britische Regierung aufgefordert, ihre Pläne für eine künftige wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der EU zu überarbeiten. Bundeskanzlerin Merkel plädierte dafür, dass Großbritannien nach dem Brexit mit der Europäischen Union in Sicherheitsfragen eng zusammenarbeitet.