Die britische Premierministerin May hat vor dem heutigen EU-Gipfel in Salzburg ihre Haltungen zum Brexit in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Die Welt" verteidigt.

Sie wies unter anderem die Kritik an ihrem Vorschlag zurück, zwischen der EU und Großbritannien eine Freihandelszone nur für Güter und nicht für Dienstleistungen einzurichten. Dass man beides nicht trennen könne, entspreche nicht der Realität in den internationalen Beziehungen, führte sie aus. Kein Freihandelsabkommen, das die EU je geschlossen habe, behandele Güter und Dienstleistungen gleich.



Neben dem Brexit soll es bei den zweitägigen Beratungen in Salzburg vor allem um die Fragen der Migrations- und Flüchtlingspolitik gehen. Es handelt sich um ein informelles Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs. Beschlüsse werden nicht erwartet.