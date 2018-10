In Brüssel hat am Abend der EU-Gipfel begonnen.

Die Staats- und Regierungschefs beraten über den Stand der Brexit-Verhandlungen. Bundeskanzlerin Merkel warb bei ihrer Ankunft dafür, die Gespräche mit Großbritannien fortzusetzen. Ihre Absicht sei es, alles zu versuchen, eine Übereinkunft zu finden. Das wäre für alle Seiten besser. In ihrer Regierungserklärung zum Brexit hatte Merkel zuvor im Bundestag betont, die Chance, rechtzeitig ein gutes und tragfähiges Abkommen hinzubekommen, sei nach wie vor da. Die Tücke liege aber im Detail.



Auch der französische Präsident Macron plädierte in Brüssel für weitere Anstrengungen in den Verhandlungen. Man sei nicht weit von einer Einigung entfernt, sagte Macron. Zahlreiche EU-Regierungschefs forderten mehr Kompromissbereitschaft der Briten. Zuvor hatte Brexit-Chefunterhändler Barnier Diplomaten zufolge auch die Möglichkeit ins Gespräch gebracht, die Übergangsphase nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU um ein Jahr zu verlängern. Die britische Premierministerin May äußerte sich unmittelbar vor Beginn des Gipfels zuversichtlich, in den kommenden Tagen und Wochen einen Durchbruch zu erzielen.