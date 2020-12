Bundeskanzlerin Merkel hat sich zufrieden mit den Ergebnissen des EU-Gipfels geäußert. Dabei lobte sie insbesondere den Beschluss der 27 EU-Staats- und Regierungschefs, das Klimaziel für 2030 zu verschärfen. Das Vorhaben, den CO2-Ausstoß bis dahin um 55 Prozent zu senken, sei ein sehr wichtiges, sagte Merkel in Brüssel. EU-Kommissionschefin von der Leyen sagte, die Einigung gebe Investoren, Unternehmen, Behörden und Bürgern Gewissheit.

Verhandlungen bis in die Morgenstunden

Das Thema beschäftigte die Gipfelteilnehmer in Brüssel die ganze Nacht. Mittel- und Osteuropäische Länder wie Polen, Tschechien und Ungarn hatten mehr finanzielle Hilfe für den Übergang von ihrer Kohle-gestützten Energieerzeugung zu nicht-fossiler Stromproduktion gefordert. Am Ende lenkten die Staaten aber ein – offenbar, weil zuvor die Einigung im Haushaltsstreit gelungen war. In dem 1,82 Billionen Euro schweren Haushaltspaket sind Programme und Investitionen vorgesehen, die die Mitgliedstaaten beim Erreichen der Klimaziele unterstützen sollen.

Das Ziel: die Erderwärmung bremsen

Die EU-Beschlüsse sollen helfen, das Klimaabkommen von Paris umzusetzen und die gefährliche Erwärmung der Erde zu bremsen. Das neue Ziel soll noch vor Jahresende an die Vereinten Nationen gemeldet werden.



Es ist eine Etappe auf dem Weg, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen, also alle Treibhausgase zu vermeiden oder zu speichern. Nötig sind dafür unter anderem eine schnelle Abkehr von Kohle, Öl und Gas, ein rascher Umstieg auf Ökostrom und Fahrzeuge ohne Abgase sowie die Renovierung von Millionen Häusern. Das bedeutet Milliardeninvestitionen. Doch sehen Befürworter im Umbau der Wirtschaft auch Chancen für neue Jobs und Wohlstand.

Umweltschützer fordern mehr Einsatz

Der Umweltorganisation Greenpeace geht der EU-Beschluss nicht weit genug. Um eine Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5 Grad mit großer Wahrscheinlichkeit zu erreichen, wären 65 Prozent weniger Treibhausgase in der EU nötig, sagte Deutschland-Chef Kaiser der Deutschen Presse-Agentur.



Der Grünen-Politiker Giegold kritisierte darüber hinaus, dass sich die EU-Staaten das neue Ziel nur „kollektiv“ vornähmen, aber keine nationalen Klimaziele festlegten.

Kompromiss beim Haushaltsstreit

Zur Einigung im Haushaltsstreit mit Polen und Ungarn, die bereits gestern erreicht worden war, erklärte Bundeskanzlerin Merkel, ihr sei ein Stein vom Herzen gefallen. Der Grünen-Europapolitiker Freund sprach gar von einem „historischen Schritt“, dass nun das Rechtsstaatsprinzip an die Vergabe von EU-Geldern geknüpft werde. Freund bedauerte im Deutschlandfunk allerdings, dass man viele Zugeständnisse an Ungarn und Polen gemacht habe. Als europäisches Parlament werde man dafür kämpfen, dass der Mechanismus ab dem 1. Januar zum Einsatz komme. Trotz einer möglichen Prüfung durch den Europäischen Gerichtshof müsse die EU-Kommission dies durchsetzen, verlangte Freund, der für die Grünen im Haushaltskontrollausschuss des Europaparlaments sitzt.

Feststellung von Verstoß allein reicht nicht aus

Der Kompromiss sieht vor, dass das neue Verfahren zur Ahndung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit durch eine Zusatzerklärung ergänzt wird. Darin ist unter anderem festgelegt, welche Möglichkeiten beide Länder haben, sich gegen die Anwendung der Regelung zu wehren. Eine davon ist die Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof.



Zudem wird noch einmal festgeschrieben, dass die Feststellung eines Rechtsstaatsverstoßes allein nicht ausreicht, um EU-Finanzhilfen zu kürzen. Demnach muss klar festgestellt werden, dass der Verstoß negative Auswirkungen auf die Verwendung von Geldern hat.



Ohne eine Lösung hätte der EU ab Januar ein Nothaushalt mit drastischen Kürzungen gedroht. Auch der 750 Milliarden Euro schwere Corona-Hilfsfonds wäre betroffen gewesen.

„Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip“

Der Fraktionsvorsitzende der EVP, Weber, forderte vor dem Hintergrund des Streits eine Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip. Europa müsse aus dem Blockadeversuch Polens und Ungarns Konsequenzen ziehen und die Staatengemeinschaft handlungsfähiger machen – auch in außenpolitischen Fragen, sagte Weber der „Passauer Neuen Presse“. Egoistische Interessen einiger EU-Mitgliedstaaten zählten manchmal mehr als der Gemeinsinn. Deshalb sollte man stärker zu Mehrheitsentscheidungen kommen.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.