Im Streit mit Polen um die Rechtsstaatlichkeit hat Bundeskanzlerin Merkel zu einer einvernehmlichen Lösung aufgerufen.

Die EU müsse Möglichkeiten finden, wieder zusammenzukommen, sagte Merkel kurz vor Beginn des Gipfeltreffens in Brüssel. Rechtsstreitigkeiten vor dem Europäischen Gerichtshof seien keine Lösung des Problems. Der polnische Regierungschef Morawiecki betonte, er werde nicht unter dem Druck der Erpressung nachgeben.



Wegen des Streits hält die EU-Kommission Gelder aus dem Corona-Hilfsfonds in Höhe von 36 Milliarden Euro für Polen seit Monaten zurück. Hintergrund ist ein

Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, wonach nationales Recht über europäischem steht. Die EU-Kommission sieht dadurch die Grundlage der Staatengemeinschaft in Frage gestellt.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.