Bundeskanzlerin Merkel will auf dem EU-Gipfel im März eine Neusausrichtung der Industriepolitik in der Europäischen Union verlangen.

Sie habe in Brüssel beantragt, dass die EU-Regierungschefs eine Diskussion über den Industriestandort Deutschland führen, sagte Merkel in Berlin. Sie forderte erneut eine Änderung des europäischen Wettbewerbsrechts. Dabei gehe es um die Frage, ob man in Europa bereit sei, auch Unternehmen zuzulassen, die eine globale Rolle spielten. Hintergrund ist vor allem der Unmut der deutschen und französischen Regierung über das Verbot der angestrebten Fusion der Bahnsparten von Siemens und Alstom.