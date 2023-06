Brüssel

EU-Gipfel mit Beratungen über China fortgesetzt

In Brüssel ist das Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs fortgesetzt worden. Ein Hauptthema ist die künftige China-Politik. Bundeskanzler Scholz will sich am Nachmittag zu möglichen Ergebnissen äußern. In der Nacht war der erste Gipfeltag ohne eine Einigung im Asylstreit zu Ende gegangen.

30.06.2023