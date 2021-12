Scholz beim Gipfel der "östlichen Partnerschaft". (AP / dpa / Geert Vanden Wijngaert)

Auf dem Gipfel geht es auch um mögliche Sanktionen; ein Beschluss wird aber nicht erwartet.

Gestern hatte Scholz das Thema in Brüssel bereits mit dem französischen Präsidenten Macron und dem ukrainischen Staatschef Selenskyj erörtert. Dabei wurde vereinbart, sich für eine Wiederaufnahme des sogenannten Normandie-Formats einzusetzen, in dem Frankreich und Deutschland zwischen der Ukraine und Russland vermitteln. Das Dreier-Gespräch fand am Rande eines Gipfels der sogenannten "östlichen Partnerschaft" mit mehreren osteuropäischen Ländern statt, die eine Aufnahme in die EU anstreben - darunter die Ukraine. Bei dem Treffen wurden zwar die Fortschritte dieser Staaaten bei der politischen Annäherung und wirtschaftlichen Integration gewürdigt. Eine konkrete Perspektive für die Aufnahme in die EU gab es aber nicht.

