Der EU-Gipfel zu den zukünftigen Finanzen geht in den 5. Tag der Verhandlungen. EU-Diplomaten äußern sich zuversichtlich, dass man einem Durchbruch nahe sei. Einigkeit gibt es offenbar bereits bei den Themen Zuschüsse und Rechtsstaatlichkeit.

Agenturberichten zufolge haben sich die Staats- und Regierungschefs auf eine Formel geeinigt, wie die Auszahlung von EU-Geldern künftig an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit gekoppelt werden soll. Das gehörte zu den großen Streitpunkten auf dem Gipfel und war bisher am Widerstand Ungarns und Polens gescheitert.



Der Streit über die Höhe der Zuschüsse bei den geplanten Corona-Hilfen ist offenbar ebenfalls ausgeräumt. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll es statt der zunächst vorgesehenen 500 Milliarden Euro nur 390 Milliarden Euro geben, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Weitere 360 Milliarden Euro würden als Kredite zur Verfügung gestellt. An der Gesamtsumme des Fonds in Höhe von 750 Milliarden ändert sich somit nichts.