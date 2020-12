Die EU will im Streit mit der Türkei über deren umstrittene Gaserkundungen im Mittelmeer offenbar zunächst auf härtere Wirtschaftssanktionen verzichten.

Dies geht aus einem Entwurf für ein gemeinsames Dokument des heutigen EU-Gipfels hervor, der in Brüssel begann. Demnach sollen lediglich Einzelpersonen auf der Sanktionsliste landen, die an Planung und Ausführung der Erkundungen beteiligt sind. Die EU-Mitglieder Griechenland und Zypern halten die Erdgaserkundungen der Türkei im östlichen Mittelmeer für illegal; die EU unterstützt sie in dieser Position.



Ein weiteres Thema des Brüsseler Gipfels ist ein neues Klimaziel für 2030. Nach einem Vorschlag der EU-Kommission soll der Ausstoß von Treibhausgasen bis zu dem Jahr um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken. Bislang wurden 40 Prozent angepeilt. Außerdem geht es bei dem Treffen um den möglichen Kompromiss im Streit mit Ungarn und Polen um den EU-Haushalt.

