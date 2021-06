Unter den EU-Staaten herrscht Uneinigkeit darüber, ob wieder Gespräche mit der russischen Regierung aufgenommen werden sollen.

Bundeskanzlerin Merkel verteidigte auf dem EU-Gipfel in Brüssel den gemeinsamen Vorstoß mit Frankreich. Konflikte ließen sich am besten durch Gespräche lösen. Dies beweise auch das jüngste Treffen von US-Präsident Biden mit Russlands Präsident Putin in Genf. Ablehnend zeigten sich vor allem osteuropäische Staaten. Lettlands Ministerpräsident Karins sagte, der Kreml verstehe nur Machtpolitik und sehe "Gratis-Zugeständnisse" nicht als ein Zeichen der Stärke. Litauens Präsident Nauseda forderte, die EU müsse "sehr vorsichtig mit Blick auf die wirklichen Absichten" von Putins Regierung sein. Kritik kam auch vom niederländischen Ministerpäsidenten Rutte. Die Ukraine bezeichnete den Vorstoß als gefährlich, der Kreml dagegen begüßte ihn.



Der letzte EU-Russland-Gipfel hatte im Januar 2014 stattgefunden. Die Treffen wurden nach der darauffolgenden Annexion der Krim und dem Beginn des Konflikts mit pro-russischen Separatisten in der Ostukraine ausgesetzt.



Die EU-Staats- und Regierungschefs befassen sich auf ihrem zweitägigen Gipfel auch mit der Türkei, mit Belarus und mit Ungarn. Weitere Themen sind die EU-Migrationspolitik und die Folgen der Corona-Pandemie. Außerdem trafen sich die Teilnehmer mit UNO-Generalsekretär Guterres.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.