Beim EU-Gipfel in Brüssel tragen nicht alle Mitgliedsstaaten das Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft bis 2050 mit.

Nach übereinstimmenden Berichten scheiterten die Bemühungen, eine einheitliche Haltung auszuhandeln. Bundeskanzlerin Merkel unterstützte den Plan, die CO2-Neutralität bis 2050 umzusetzen. Vorbehalte kamen dagegen aus Polen, Ungarn und Tschechien. Um das Ziel bis 2050 zu erreichen, müsste die Staatengemeinschaft es schaffen, die verursachten Emissionen vollständig auszugleichen - beispielsweise durch Wälder oder CO2-Speicherung.



Eine Entscheidung über die Besetzung der Spitzenposten in der Europäischen Union ist ebenfalls nicht in Sicht. Gesucht wird unter anderem ein Nachfolger für Kommissionspräsident Juncker. Darüber wird möglicherweise ein EU-Sondergipfel in der kommenden Woche entscheiden.



Die EU-Staaten einigten sich in Brüssel darauf, die Wirtschaftssanktionen gegen Russland um weitere sechs Monate zu verlängern.