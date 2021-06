Russland hat das Nein der EU-Staats- und Regierungschefs zu einem Sondertreffen mit Präsident Putin kritisiert.

Das Außenminsterium in Moskau erklärte, die EU habe sich von einer aggressiven Minderheit in ihren Reihen als Geisel nehmen lassen. Bundeskanzlerin Merkel hatte das Treffen vorgeschlagen. Unterstützung bekam sie vom französischen Präsidenten Macron. Die Staats- und Regierungschefs folgten der deutschen Initiative nicht und einigten sich stattdessen darauf, künftig in bestimmten Fällen härter gegen Russland vorzugehen. In einer gemeinsamen Erklärung wird das Land vor "böswilligen, rechtswidrigen und disruptiven Aktivitäten" gewarnt. So könnten beispielsweise Hackerangriffe und Operationen russischer Geheimdienste in der EU mit Wirtschaftssanktionen bestraft werden.



Heute befassen sich die EU-Staats- und Regierungschefs mit der wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie.

