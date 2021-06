Der niederländische Ministerpräsident Rutte hat Ungarn wegen des neuen Gesetzes zur Beschränkung von Informationen über Homo- und Transsexuelle kritisiert. Das Land habe in der Europäischen Union nichts mehr zu suchen, sagte Rutte beim EU-Gipfel in Brüssel. Ministerpräsident Orban müsse klar werden, dass die EU eine Gemeinschaft von Werten sei.

Luxemburgs Premierminister Bettel warf der ungarischen Regierung vor, keine Ahnung von Homosexualität zu haben. Wer glaube, dass jemand aufgrund von Werbung, Büchern oder Filmen schwul werden könne, der verstehe das Leben nicht, erklärte Bettel.



Das ungarische Gesetz zur Einschränkung von Informationen über Homosexualität und Transgender ist derweil in Kraft getreten. Das Gesetz wurde von Staatspräsident Ader unterzeichnet und im ungarischen Amtsblatt veröffentlicht. Es sieht unter anderem ein Verbot von Büchern, Filmen und anderen Inhalten vor, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind und in denen nicht-heterosexuelle Sexualität dargestellt wird. Darüber hinaus wird Werbung verboten, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität erscheinen.



Im Vorfeld des Gipfels forderten Bundeskanzlerin Merkel und 16 weitere Staats- und Regierungschefs, die Rechte sexueller Minderheiten zu schützen. In einem gemeinsamen Schreiben riefen sie die EU und die UNO dazu auf, den Kampf gegen Diskriminierung fortzusetzen.



Bei dem zweitägigen EU-Gipfeltreffen geht es unter anderem um die Corona-Pandemie und den Aufbauplan für Europa. Auf der Tagesordnung stehen auch die EU-Migrationspolitik, die Türkei und Russland. Unter den EU-Staaten herrscht Uneinigkeit darüber, ob wieder Gespräche mit der Regierung in Moskau aufgenommen werden sollen. Bundeskanzlerin Merkel verteidigte den gemeinsamen Vorstoß mit Frankreich. Konflikte ließen sich am besten durch Gespräche lösen. Dies beweise auch das jüngste Treffen von US-Präsident Biden mit Russlands Präsident Putin in Genf.



Ablehnend zeigten sich vor allem osteuropäische Staaten. Lettlands Ministerpräsident Karins sagte, der Kreml verstehe nur Machtpolitik und sehe "Gratis-Zugeständnisse" nicht als ein Zeichen der Stärke. Litauens Präsident Nauseda forderte, die EU müsse "sehr vorsichtig mit Blick auf die wirklichen Absichten" von Putins Regierung sein. Kritik kam auch vom niederländischen Ministerpäsidenten Rutte. Die Ukraine bezeichnete den Vorstoß als gefährlich, der Kreml dagegen begüßte ihn.



Der letzte EU-Russland-Gipfel hatte im Januar 2014 stattgefunden. Die Treffen wurden nach der darauffolgenden Annexion der Krim und dem Beginn des Konflikts mit pro-russischen Separatisten in der Ostukraine ausgesetzt.

