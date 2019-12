Die Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland werden bis Ende Juli 2020 verlängert.

Darauf einigten sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Abend auf ihrem Gipfel in Brüssel, wie ein Sprecher von EU-Ratspräsident Michel mitteilte.



Die EU hat die Aufhebung oder Lockerung der Sanktionen an die Umsetzung der Minsker Abkommen für einen Frieden in der Ukraine geknüpft. Anfang der Woche hatte es zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren ein Gipfel-Treffen zu dem Thema gegeben, dabei trafen sich Russlands Präsident Putin und der ukrainische Präsident Selenskyj zum ersten Mal. Sie vereinbarten einen neuen Fahrplan für eine Friedenslösung in der Ostukraine.