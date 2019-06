In Brüssel wird heute Nacht mit langen Beratungen über die Besetzung der Spitzenposten in der Europäischen Union gerechnet. Ein Kompormiss ist nicht in Sicht. Widerstand haben auch die Visegrad-Staaten angemeldet.

Der Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs hatte mit dreistündiger Verspätung begonnen, weil Ratspräsident Tusk und Bundeskanzlerin Merkel mit mehreren Teilnehmern in Vier-Augen-Gesprächen nach einem Kompromiss gesucht hatten. Umstritten ist vor allem die Frage, wer Nachfolger von Kommissionspräsident Juncker wird. Ein Personalpaket mit dem sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Timmermans als Kommissionspräsident stieß auf Widerstand bei den osteuropäischen Visegrad-Staaten und auch in der konservativen Parteienfamilie EVP. Deren Spitzenkandidat, der CSU-Politiker Weber, konnte sich ebenfalls nicht durchsetzen.



Sollten die Staats- und Regierungschefs eine Lösung finden, muss das Eurolpaparlament den Vorschlägen noch zustimmen.