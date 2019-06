Die Europäische Union hat ihre Sanktionen wegen der Annexion der Krim durch Russland um ein weiteres Jahr verlängert.

Die Strafmaßnahmen gegen die Krim und die dortige Regierung würden bis zum 23. Juni 2020 fortgeführt, teilte der EU-Rat am Donnerstag mit. Dazu gehören Beschränkungen für den Im- und Export von Waren sowie ein Verbot für das Anlegen europäischer Kreuzfahrtschiffe. Auch Lieferungen und Dienstleistungen für die Öl- und Gas-Produktion sind untersagt. Russlands Präsident Putin sagte in einem Fernsehinterview, die Sanktionen schadeten Europa mehr als Russland: Die EU habe seit Beginn der Strafmaßnahmen vor fünf Jahren rund 240 Milliarden Dollar verloren, Russland dagegen nur 50 Milliarden.



Beim EU-Gipfel in Brüssel beraten die Staats- und Regierungschefs heute und morgen zudem über die Nachfolge von EU-Kommissionschef Juncker und die Besetzung von vier weiteren Spitzenposten. Ratspräsident Tusk dämpfte Hoffnungen auf eine schnelle Einigung.