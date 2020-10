Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten heute auf einem Gipfel in Brüssel über den Brexit-Streit mit Großbritannien.

Die Verhandlungen mit London über einen Handelspakt nach der Übergangsphase kommen in entscheidenden Punkten seit Monaten kaum voran. Bis zu einem drohenden harten Brexit sind es nur noch zweieinhalb Monate.



Der britische Premierminister Johnson hatte bereits vor Wochen mit dem Rückzug aus den Verhandlungen gedroht, sollte bis zum heutigen Tag keine Einigung erreicht werden. Gestern erklärte er allerdings, er werde erst nach dem Gipfel entscheiden, ob sich sein Land aus den Gesprächen zurückziehe. Die EU will die Frist Johnsons ignorieren und strebt auch für die kommenden Wochen intensive Verhandlungen an. Dies geht aus einem Entwurf des Abschlussdokuments für den Gipfel hervor.



In Brüssel soll auch über ein neues Klimaziel bis zum Jahr 2030 diskutiert werden. Demnach soll der Ausstoß von Treibhausgasen um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 gebracht werden. Weitere Gipfelthemen sind die Beziehungen der EU zu Afrika und diverse außenpolitische Krisen sowie die Corona-Pandemie.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.