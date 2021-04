Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union kommen am 25. Mai zu einem Gipfeltreffen in Brüssel zusammen.

Im Mittelpunkt der Gespräche sollen nach Angaben eines Sprechers die Corona-Krise, die gemeinsamen Anstrengungen gegen den Klimawandel und die politischen Spannungen mit Russland stehen. Konkret soll über die Corona-Impfkampagne in den Mitgliedsstaaten sowie den einheitlichen Impfausweis beraten werden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte heute die Hoffnung geäußert, das Ziel einer Impfrate von 70 Prozent bei Erwachsenen in der EU bis Juli erreichen zu wollen.



Anders als zahlreiche EU-Treffen in den vergangenen Monaten soll der Gipfel nicht virtuell abgehalten werden.

