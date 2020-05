Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union tauschen sich heute mit den Führungsspitzen der West-Balkanstaaten per Videokonferenz aus.

Hauptthema der Gespräche mit Serbien, Montenegro, Albanien, Nordmazedonien, dem Kosovo, Bosnien und Herzegowina ist die weitere Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Corona-Krise. Die EU hat den Westbalkan-Staaten bereits rund 3,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um die Auswirkungen der Pandemie abzumildern.



Ursprünglich sollte der Westbalkan-Gipfel in der kroatischen Hauptstadt Zagreb stattfinden, wurde aber wegen der Ausbreitung des Coronavirus zur Videokonferenz umgewidmet. Ein möglicher Beitritt der Westbalkan-Staaten zur EU wird wohl nicht thematisiert. In dem Entwurf der Erklärung für das Treffen ist nur vorgesehen, eine - so wörtlich - "europäische Perspektive" der Länder zu bestätigen.