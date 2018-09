EU-Ratspräsident Tusk appelliert an alle Mitgliedsstaaten, die Schäden eines Brexit möglichst klein zu halten.

Tusk erklärt in seinem Einladungsschreiben zum EU-Gipfel morgen in Salzburg, das sei im Interesse von allen Beteiligten. Unglücklicherweise sei ein - Zitat - No-Deal-Szenario immer noch gut möglich. No Deal bedeutet, dass Großbritannien ohne einen ausgehandelten Vertrag mit der EU aus der Union austräte. Tusk betonte, wenn man gemeinsam verantwortungsbewusst handele, könne man eine Katastrophe vermeiden. Der britische Brexit-Minister Raab sagte der Zeitung "Die Welt", London habe Kompromisse gemacht. Das müsse man jetzt auch von der europäischen Seite sehen. - Nach bisherigen Planungen wird Großbritannien die Europäische Union zum 29. März 2019 verlassen.