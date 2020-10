Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen in ganz Europa haben die Staats- und Regierungschefs der EU eine intensivere Zusammenarbeit bei der Pandemiebekämpfung vereinbart. In einer Erklärung nach dem Gipfel in Brüssel heißt es, die derzeitige Situation sei beispiellos und gebe Anlass zu ernsthafter Besorgnis.

Bundeskanzlerin Merkel sagte, es gehe darum, ein ungebremstes Wachstum der Infektionszahlen zu verhindern. Deshalb werde es künftig regelmäßigen Austausch per Videokonferenzen geben.



Die Frage, wie man aus der Pandemie herauskomme, habe alle wegen des Drucks auf die Gesundheitssysteme und die Wirtschaft stark beschäftigt, so Merkel. Man habe sich darüber unterhalten, wie man die Infektionsketten angesichts stark ansteigender Ansteckungen noch nachverfolgen könne und wer etwa in Quarantäne geschickt werden solle.



Die EU-Kommission dringt bisher vergeblich darauf, dass sich die 27 EU-Regierungen auf einheitlichere Test- und Quarantäne-Regeln verständigen.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.