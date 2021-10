Angesichts der zunehmenden Anzahl von Geflüchteten, die über Belarus in die EU gelangen, ringen die europäischen Staats- und Regierungschefs um Geschlossenheit.

Beim EU-Gipfel in Brüssel forderte eine Gruppe von zwölf Ländern - darunter Österreich und Litauen - den Bau von Zäunen und anderer Grenzschutzanlagen. Man brauche einen starken und robusten Außengrenzschutz, sagte Österreichs Bundeskanzler Schallenberg. Ihm zufolge sollten Maßnahmen wie Überwachungsdrohnen und Zäune zumindest zum Teil mit Mitteln der Europäischen Union finanziert werden. Dies lehnt jedoch unter anderem die EU-Kommission ab.



In der Bewertung des Vorgehens des belarussischen Machthabers Lukaschenko waren sich die Gipfel-Teilnehmer jedoch einig. Der Europäische Rat werde keinen Versuch von Drittländern akzeptieren, Migranten für politische Zwecke zu instrumentalisieren, heißt es im Entwurf der Gipfelerklärung. Man verurteile die jüngsten Angriffe auf die Außengrenzen und werde entsprechend reagieren.



Die EU wirft Lukaschenko vor, Migranten aus Krisenländern als Reaktion auf Sanktionen in organisierter Form an die EU-Grenze zu bringen.

