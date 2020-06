EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat zum Auftakt des EU-Gipfels eine rasche Einigung über das Corona-Wiederaufbauprogramm gefordert.

Die CDU-Politikerin sagte, man könne sich keinen Aufschub leisten. Europa müsse investieren und reformieren, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu bewältigen. Von der Leyen betonte, Europa habe die Chance, widerstandsfähiger, nachhaltiger, digitaler und moderner aus der Corona-Krise hervorzugehen.



Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beraten erstmals über den Wiederaufbauplan der Kommission. Das Programm ist umstritten. Es sieht Hilfen in Höhe von 750 Milliarden Euro vor. Das Geld soll größtenteils als Zuschüsse, aber auch als Kredite vergeben werden. Hauptnutznießer sollen die besonders von der Pandemie betroffenen Staaten sein.

Vorbehalte unter anderem in Österreich

Luxemburgs Ministerpräsident Bettel rief zur Kompromissbereitschaft auf. Österreichs Bundeskanzler Kurz bekräftigte dagegen die Vorbehalte seines Landes. Das Wiederaufbaupaket müsse an strenge Bedingungen geknüpft sein. Österreich lege Wert darauf, dass die Zuschüsse nur für sinnvolle Projekte wie Digitalisierung oder Umweltschutz ausgegeben würden.



Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Karas, forderte die Staats- und Regierungschefs auf, den Vorschlag der EU-Kommission zu unterstützen. Es sei notwendig in der Corona-Krise gegenzusteuern und zugleich in die Zukunft zu investieren, sagte der österreichische ÖVP-Politiker im Deutschlandfunk.