EU-Kommissionpräsidentin von der Leyen hat sich ablehnend zur Aufhebung des Patentschutzes von Corona-Impfstoffen geäußert.

Das würde auf kurze und mittlere Sicht die Probleme nicht lösen, sagte sie beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Porto. Schnell helfen könnten nur eine höhere Produktion, die Beseitigung von Exportschranken und das Teilen bereits bestellter Impfstoffe. Von der Leyen rief die USA und andere Staaten mit größeren Impfstoffproduktionen zu Exporten auf. Ähnlich hatte sich die Bundesregierung geäußert. Die Diskussion war in Gang gekommen, nachdem sich auch die US-Regierung am Mittwoch hinter die Forderungen von inzwischen mehr als 100 Ländern gestellt hat, den Patenschutz bei Corona-Impfstoffen aufzuheben.



In Berlin äußerte der Chef des Robert Koch-Instituts, Wieler, die Hoffnung, die Pandemie bald kontrollieren zu können. Die Inzidenzen gingen in allen Altersgruppen zurück, zugleich würden immer mehr Menschen geimpft. Gesundheitsminister Spahn fügte hinzu, die dritte Welle scheine gebrochen. Trotzdem seien die Infektionszahlen weiter auf zu hohem Niveau und müssten runter. - Die Gesundheitsämter meldeten heute fast 18.500 neue Corona-Infektionen - gut 5.800 weniger als vor einer Woche. Die Inzidenz sank weiter auf nun 125,7.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 07.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 03.05.)

+ Öffnungen: Welche Bundesländer wieder Tourismus erlauben (Stand 06.05.)

Test und Schutz

+ Impfungen: Was ist bei den Impfungen durch Hausärzte zu beachten? (Stand: 16.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 03.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 20.04.)

+ Impfstoff: Höheres Thromboserisiko bei Vektorimpfstoffen? (Stand: 14.04.)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 03.05.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 12.04.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 30.04.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 30.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.