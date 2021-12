Der russische Präsident Putin geht auf Konfrontationskurs mit der Europäischen Union. (dpa / picture-alliance / Olivier Hoslet)

Moskau müsse dringend die Spannungen entschärfen, die durch den Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine verursacht worden seien. Jede weitere militärische Aggression werde massive Konsequenzen und - wie es heißt - hohe Kosten zur Folge haben. Um welche Sanktionen es sich handeln könnte, wurde offen gelassen. Der Ukraine wird die volle Solidarität der EU zugesichert.

Mögliche Sanktion: Abkopplung Russlands von internationalen Finanzströmen

Welche Strafmaßnahmen das genau sein sollen, lieben die Staats- und Regierungsspitzen offen. Diskutiert werden nach Angaben von Diplomaten Sanktionen gegen Staatsunternehmen und Oligarchen aus dem Umfeld von Präsident Wladimir Putin. Zudem gilt ein Betriebsverbot für die von Russland nach Deutschland führende Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 als mögliche Option. Außerdem könnte Russland aus dem Zahlungsverkehrssystem Swift ausgeschlossen und damit de facto von internationalen Finanzströmen abgeschnitten werden.

Nato hat keine Erkenntnisse über Abzug russischer Truppen

Nach Erkenntnissen der Nato setzt Russland seine Truppenbewegungen in Richtung Ukraine unverändert fort. Generalsekretär Stoltenberg sagte am Rande eines Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi in Brüssel, man habe keinerlei Anzeichen, dass der militärische Aufbau aufhöre oder sich verlangsame. Vielmehr sei das Gegenteil der Fall.

