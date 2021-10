Die Europäische Union hat angesichts der aus Belarus in die EU gelangenden Flüchtlinge neue Sanktionen gegen das Land angekündigt. Man werde keinen Versuch von Drittländern akzeptieren, Migranten für politische Zwecke zu instrumentalisieren, heißt es in der Abschlusserklärung des zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel.

Der belarussische Staatschef Lukaschenko bringe in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze. Gegen diese hybriden Angriffe werde man sich wehren, auch mit neuen restriktiven Maßnahmen gegen Personen und Institutionen. Bundeskanzlerin Merkel warf Lukaschenko staatlichen Menschenhandel vor.



Merkel wurde bei ihrem wohl letzten EU-Gipfel von den anderen Mitgliedsstaaten gewürdigt. EU-Ratspräsident Michel sagte, die Europäische Union werde Merkels Weisheit, Nüchternheit und Vermittlungsgeschick noch vermissen, besonders in schwierigen Zeiten.



Der Gipfel hatte sich zuvor auch darauf verständigt, mehr für die Impfbereitschaft gegen das Coronavirus zu tun. Dazu sollen unter anderem Desinformationen in den Sozialen Netzwerken bekämpft werden. Im Streit um Verfassung und Justiz in Polen brachte das Treffen keine Annäherung.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.