Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen heute Abend auf einem Sondergipfel ihren Streit über die Führung der Europäischen Union beilegen. Vorrangig geht es um die Nachfolge von Kommissionschef Juncker, aber auch andere Führungsämter sind zu besetzen.

Bevor die EU-Spitzen am Abend zusammenkommen, um darüber zu befinden, sind Beratungen angesetzt: EU-Ratschef Tusk trifft zunächst die Fraktionschefs im Parlament. Außerdem kommen die beiden größten politischen Lager zu getrennten Gesprächen zusammen: Die EVP und die Sozialdemokraten treffen sich am Nachmittag. Deren beiden Spitzenkandidaten, der CSU-Politiker Weber und der niederländische Politiker Timmermanns, gelten weiter als Favoriten auf Junckers Posten, ebenso ist die liberale Politikerin Vestager aus Dänemark im Gespräch.



Bundeskanzlerin Merkel sagte beim G20-Gipfel in Osaka, Weber und Timmermans würden auf jeden Fall Teil der Lösung. Erwogen wird offenbar, Timmermans zum Kommissionschef zu machen, Weber könnte Präsident des Europaparlaments werden.