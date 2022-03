Bundeskanzler Olaf Scholz in Brüssel (picture alliance/dpa/BELGA/Pool Benoit Doppagne)

Zuvor hatten die EU-Staats- und Regierungschefs mit US-Präsident Biden beraten. Anschließend hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, man habe über die Bereitschaft gesprochen, weitere Sanktionen gegen Russland und Belarus zu verhängen. Biden hatte als erster US-Präsident persönlich an einem regulären EU-Gipfel in Brüssel teilgenommen.

Biden für Ausschluss Russlands aus G20

Biden sprach sich für einen Ausschluss Russlands aus der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer aus. Sollten Indonesien, das derzeit den G20-Vorsitz innehat, oder andere Länder dies ablehnen, regte er an, die Ukraine zu den G20-Treffen einzuladen.

Aus Verhandlungskreisen war zu hören, Biden habe der EU außerdem zugesagt, dass die Vereinigten Staaten in diesem Jahr mindestens 15 Milliarden Kubikmeter mehr Flüssiggas nach Europa liefern werden als bisher geplant. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen der EU und den USA soll am Vormittag in Brüssel unterzeichnet werden.

Das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs wird heute fortgesetzt.

