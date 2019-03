In Brüssel beraten die Staats- und Regierungschefs am zweiten Tag ihres Gipfeltreffens über das Verhältnis zu China.

Der Austausch dient dazu, einen EU-China-Gipfel vorzubereiten, der in gut zwei Wochen stattfinden soll. Der chinesische Staatschef Xi Jinping traf unterdessen zum Auftakt eines Europabesuchs in Rom ein.



Weitere Themen auf dem EU-Gipfel sind eine gemeinsame Industriepolitik, die Stärkung des Binnenmarkts und der Klimaschutz. Gestern hatte die mehr als achtstündige Debatte über den Brexit den Gipfel bestimmt. Im Ergebnis bot die EU Großbritannien an, seinen Austritt aus der Union bis zur Europawahl aufzuschieben. Voraussetzung ist allerdings, dass das ausgehandelte Brexit-Abkommen doch noch ratifiziert wird. Bundeskanzlerin Merkel wertete die Beschlüsse als Unterstützung für die britische Premierministerin May.