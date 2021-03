Beim EU-Gipfel haben sich die Staats- und Regierungschefs für neue Zahlungen für syrische Flüchtlinge in der Türkei ausgesprochen.

Die Europäische Kommission werde zur Ausarbeitung des entsprechenden Vorschlags aufgefordert, heißt es in einer Erklärung des Gipfels, die ein Sprecher von Ratspräsident Michel am Abend auf Twitter verbreitete. Zudem solle die Zusammenarbeit mit der Türkei beim Umgang mit der Migration gestärkt werden. Ungeachtet der Besorgnis um Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte stellt die EU der Türkei zudem eine engere Zusammenarbeit in Aussicht, etwa durch Ausweitung einer Zollunion.



Die Staats- und Regierungschefs forderten den Ministerrat in diesem Zusammenhang auf, mit der Arbeit an einem Verhandlungsmandat für die Kommission zu beginnen.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.