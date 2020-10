Bundeskanzlerin Merkel hat im Streit über ein EU-Handelsabkommen mit Großbritannien Willen zum Entgegenkommen signalisiert. Die EU habe London gebeten, im Sinne einer Einigung weiter kompromissbereit zu sein, sagte sie auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Das schließe ein, dass auch die Europäische Union Kompromisse machen müsse.

Zum Stand der Gespräche über den Handelspakt sagte Merkel, es gebe Licht und Schatten. An einigen Stellen hätten sich die Dinge gut bewegt, an anderen sei noch viel Arbeit zu leisten.



Der EU-Gipfel erklärte, weiter über ein Abkommen verhandeln zu wollen. Die Staats- und Regierungschefs beschlossen aber auch, sich verstärkt auf ein No-Deal-Szenario vorzubereiten. Frankreichs Präsident Macron hatte betont, dass sein Land dazu bereit sei. Der britische Premierminister Johnson will heute mitteilen, ob das Königreich weiterverhandelt.



In der Klimadebatte gab es im Kreis der EU-Regierungen laut Merkel eine hohe Bereitschaft, auf die Vorschläge der EU-Kommission einzugehen, den Ausstoß an Treibhausgasen bis 2030 auf 55 Prozent gegenüber 1990 zu vermindern. Entscheidungen sollen aber erst im Dezember fallen.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.