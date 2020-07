Außenminister Heiko Maas hat vor einem Scheitern des EU-Gipfels zum Corona-Wiederaufbau gewarnt. Der SPD-Politiker sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, der morgen beginnende Gipfel sei eine historische Chance, um als Werte- und Solidargemeinschaft zu zeigen, dass man niemanden zurücklasse.

Allen müsse klar sein, dass kein Land alleine gut aus der Krise kommen werde, wenn die Nachbarn in der Rezession stecken blieben. Diejenigen Länder, die von der Coronakrise besonders hart getroffen worden seien, müssten besonders unterstützt werden, denn die Auswirkungen seien dramatisch und unverschuldet, betonte Maas. Gleichzeitig sei es bei Mitteln in solcher Größenordnung vernünftig, auch darauf zu achten, welche Länder einen Teil des Wegs auch aus eigener Kraft schaffen könnten.



Auf dem Gipfel in Brüssel wollen die Staats- und Regierungschefs über die Wiederaufbauhilfen der EU beraten. Vorgesehen sind Zuschüsse von 500 Milliarden Euro sowie Kredite in Höhe von 250 Milliarden Euro. Bisher lehnen die Niederlande, Schweden, Dänemark und Österreich das Vorhaben ab, weil sie lediglich rückzahlbare Hilfen und keine Zuschüsse befürworten.