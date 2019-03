Die britische Premierministerin May hat das Angebot der EU für eine mögliche Verschiebung des Brexits angenommen. Ratspräsident Tusk hatte sie über den Beschluss des Gipfeltreffens unterrichtet, das May zuvor verlassen hatte. Darin bieten die anderen 27 Staats- und Regierungschefs London zwei Möglichkeiten für eine Verschiebung des Austritts aus der Europäischen Union an.

Demnach wird der Termin auf den 22. Mai verlegt, falls das britische Parlament das Austrittsabkommen doch noch annehmen sollte. Somit erhielte Mays Regierung Zeit, um Vorkehrungen für einen geregelten Austritt zu treffen. Stimmt das Unterhaus erneut nicht zu, soll dennoch verhindert werden, dass Großbritannien die EU am Freitag kommender Woche ohne Vertrag verlässt. In diesem Fall soll es eine kurze Verlängerung nur bis zum 12. April geben. Bedingung für eine noch weitergehende Fristverlängerung wäre, dass die Briten an den Europawahlen Ende Mai teilnehmen.