Bei deutschen Abgeordneten im Europäischen Parlament stoßen die Beschlüsse der EU-Staats- und Regierungschefs auf Kritik.

Der CSU-Politiker Ferber bezeichnete die Hilfen zur Bewältigung der Coronakrise als unambitioniert und den mehrjährigen Finanzrahmen als "Sammelsurium nationaler Egoismen". Das "Gefeilsche" auf dem Gipfeltreffen werde hoffentlich in den Geschichtsbüchern nicht als historisch bezeichnet werden, sagte Ferber im Deutschlandfunk (Audio-Link). Auch die grüne Europapolitikerin Brantner sprach von "unwürdigem Geschachere". Die Ländergruppe um Österreich habe die Verhandlungen in Brüssel blockiert und dafür gesorgt, dass insbesondere in den Bereichen Forschung, Klima und Gesundheit Mittel gekürzt würden. Das sei nicht sparsam, sondern dumm, betonte Brantner.

Lob von der FDP

Lob für die Gipfelbeschlüsse kam dagegen von der FDP im Bundestag. Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Fricke, sagte im ARD-Fernsehen, unter anderem beim Thema Rechtsstaatlichkeit seien Fortschritte erzielt worden.



Die Staats- und Regierungschefs hatten sich in der Nacht auf Ausgaben in Höhe von insgesamt 1,8 Billionen Euro verständigt. Davon entfallen 750 Milliarden Euro auf das Corona-Hilfspaket. Ländern, die gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen, können künftig Mittel gekürzt werden.