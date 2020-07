Das Europaparlament will das beim EU-Gipfel vereinbarte Haushalts- und Konjunkturpaket im Umfang von 1,8 Billionen Euro nachbessern.

Dies kündigte Parlamentspräsident Sassoli an. Kürzungen bei Forschung, Klimaschutz und Migrationspolitik müssten korrigiert werden. Zudem wolle man die Klausel nachschärfen, die die EU-Gelder künftig an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit koppeln soll. Die EU-Kommission räumte bereits ein, dass der Gipfelbeschluss in diesem Punkt Fragen aufwirft.



Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union hatten sich gestern auf den EU-Haushalt von 2021 bis 2027 geeinigt, der 1,1 Billionen Euro betragen soll. Die Rechtsstaatsklausel war einer der umstrittensten Punkte. Sie soll dafür sorgen, dass Geld gekürzt werden kann, wenn Staaten Grundwerte wie Freiheit der Justiz oder der Medien beschränken. Im Blick sind dabei Staaten wie Ungarn und Polen, denen Kritiker solche Verstöße vorwerfen.

Weiterführende Meldungen

- Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs geeinigt

- Lob und Kritik nach Einigung in Brüssel

- Von der Leyen weist Kritik an Rechtsstaatsklausel zurück

- Beratungen im Europäischen Parlament über Corona-Hilfen

- Finanzrahmen sieht Millionen für Ostdeutschland vor

- EU will Schulden mit Hilfe neuer Abgaben und Steuern tilgen

- Staats- und Regierungschefs bewerten Ergebnisse unterschiedlich

- Kritik von deutschen Europaabgeordneten