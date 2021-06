Der Europäische Rechnungshof hat deutliche Organisationsdefizite bei der EU-Grenzschutzbehörde Frontex kritisiert.

Die Unterstützung für Mitgliedstaaten durch Frontex sei nicht ausreichend, um illegale Einwanderung und grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen, erklärten die Rechnungsprüfer in einem Sondergutachten. Demnach war es Frontex zuletzt nicht einmal möglich, ein vollständiges und aktuelles Bild der Lage an den EU-Außengrenzen zu erstellen.



Der Rechnungshof äußert zudem Zweifel, ob die Behörde den geplanten Personalausbau bis 2027 auf 10.000 Bedienstete umsetzen kann. Zuletzt hatte sie 750 Mitarbeitende. Frontex hat ihren Sitz in Warschau und ist seit 2004 für den Schutz der Außengrenzen der Europäischen Union zuständig. In Ländern wie Griechenland unterstützt sie die Mitgliedstaaten bei der Überwachung.



Kritik an Frontex gab es auch wiederholt von Menschenrechtsorganisationen. Sie werfen der Behörde vor, mit unrechtmäßigen Abwehrmaßnahmen gegen Geflüchtete vorzugehen.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.