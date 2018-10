Die EU-Kommission will offenbar in der kommenden Woche die Grundzüge für die künftigen Beziehungen zwischen EU und Großbritannien skizzieren.

Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf Informationen aus der Brüsseler Behörde. Demnach will die EU eine neue, ambitionierte Partnerschaft mit Großbritannien festschreiben, vor allem in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit und Außenpolitik.



Der frühere britische Außenminister Johnson soll gegenüber einigen Ministern des Kabinetts von Premierministerin May erklärt haben, er würde als Regierungschef den Austritt aus der EU um mindestens sechs Monate verschieben. Johnson, der Hauptwidersacher Mays, wird heute Mittag zu den Delegierten des Parteitags der britischen Konservativen sprechen.



Großbritannien-Experte Nicolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik sieht im Moment noch keine unmittelbare Bedrohung für Premierministerin May durch ihren Widersacher. Ihr Stuhl wackele zwar, aber es gebe zu May keine Alternative, sagte von Ondarza im Deutschlandfunk. Die Johnson-Anhänger hätten keine Mehrheit, um ihn zum Regierungschef zu machen.



Für Brüssel sei die Situation sehr schwierig, da man mit einem Partner verhandle, der selbst nicht wisse, was er wolle: "Großbritannien verhandelt seit dem Brexit-Votum eigentlich mit sich selbst."