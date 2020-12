Bei den Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien zeichnet sich kein Durchbruch ab.

Am späten Nachmittag besprechen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der britische Premierminister Johnson den Stand der Dinge. Sollte es in den nächsten Tagen nicht noch eine Einigung über ein Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU nach dem Brexit geben, droht Anfang 2021 ein harter Bruch mit Konsequenzen für die Wirtschaft.



Ein Sprecher des britischen Premierministers Johnson sagte, Großbritannien werde solange am Verhandlungstisch bleiben, wie Zeit dafür zur Verfügung stehe. Eine Verlängerung der Übergangsphase, durch die weitere Gespräche im nächsten Jahr möglich würden, schloss er aber erneut aus.



Hauptstreitpunkte sind die Fischerei-Rechte, Garantien für einen fairen Wettbewerb und der Streitschlichtungsmechanismus im Falle von Verstößen gegen das geplante Abkommen.

