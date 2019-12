Nach der Parlamentswahl in Großbritannien fordert die Europäische Union eine zügige Ratifizierung und Umsetzung des Brexit-Abkommens. Bundeskanzlerin Merkel sagte zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel, sie erwarte komplizierte Verhandlungen, was die zukünftigen Beziehungen angehe. "Größter Knackpunkt" sei der hohe Zeitdruck.

Merkel sagte, sie rechne nicht damit, dass Premierminister Johnson eine Verlängerung der vereinbarten Übergangsphase über Ende 2020 hinaus beantragen werde. Bis dahin gebe es aber eine Vielzahl an Themen zu klären, von Handel über Fischerei bis zu Cybersicherheit. Dem Vernehmen nach soll die EU-Kommission ein umfassendes Mandat für die Verhandlungen entwerfen.



Bundesaußenminister Maas betonte ungeachtet des bevorstehenden Austritts Großbritanniens aus der EU den Fortbestand enger Beziehungen. Das Land solle ein enger Partner bleiben - wirtschaftlich genauso wie in der Außen- und Sicherheitspolitik, sagte Maas den Zeitungen der Funke Mediengruppe.



Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Großbritannien gewannen die Tories nach Auszählung fast aller Bezirke 364 der 650 Sitze und liegen damit fast 40 Sitze über der absoluten Mehrheit. Die Labour-Partei verlor fast 60 Mandate und kommt nur noch auf mindestens 203. In Schottland setzten sich nationalistische Kräfte durch, die für einen Verbleib in der Europäischen Union sind. Auch in Nordirland waren nationalistische Kandidaten erfolgreich.