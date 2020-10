Die EU sieht kurz vor Ablauf eines britischen Ultimatums kaum Fortschritte in den Gesprächen über einen Handelspakt mit London nach dem Brexit.

Dies erklärten Diplomaten nach einem Bericht des Unterhändlers der Europäischen Union, Barnier, beim Treffen der Europaminister in Luxemburg. Bei allen wichtigen Streitpunkten seien die Verhandlungen schwierig. Die EU wappne sich weiter auch für ein Scheitern der Bemühungen um einen Vertrag, hieß es. Der britische Premierminister Johnson hatte der EU ein Ultimatum bis zum 15. Oktober - also bis Donnerstag - für eine Einigung gesetzt. Das Königreich hat die Europäische Union am 31. Januar verlassen. Bis Jahresende gilt eine Übergangsphase, in der die künftigen Beziehungen geregelt werden sollen. Nach Ende dieser Frist scheidet Großbritannien zum Jahresende aus dem Binnenmarkt und der Zollunion aus. Gelingt kein Vertrag, drohen Zölle und hohe Handelshürden.

