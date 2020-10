Vor dem morgen beginnenden EU-Agrarministerrat fordern die Grünen einen radikalen Umbau der europäischen Landwirtschaftspolitik.

In einem heute bekannt gewordenen Positionspapier schlagen der Parteivorsitzende Habeck und Fraktionschef Hofreiter das Modell einer "Gemeinwohlprämie" vor, die an die Stelle der bisherigen Flächenzahlungen treten soll. Die Förderung solle bis zum Jahr 2031 schrittweise zielgerichtet werden, geknüpft an Leistungen für biologische Vielfalt, Umwelt und Klima sowie Tierschutz. Nach dem Willen der Grünen würde künftig gelten, dass diejenigen Landwirte die höchsten finanziellen Förderungen erhalten, die die meisten gesellschaftlichen Leistungen erbringen. In dem Positionspapier heißt es, es stehe Landwirten selbstverständlich frei, auch ohne ökologischen Zusatznutzen zu produzieren, dann aber subventionslos.



Die Grünen werfen Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner, CDU, vor, auf EU-Ebene einen Kurswechsel zu blockieren. Sie wolle die ohnehin schon unzureichenden Vorschläge aus Brüssel weiter abschwächen. Klöckner wies den Vorwurf zurück. Sie sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, das Konzept der deutschen Präsidentschaft gehe noch über den Vorschlag der EU-Kommission hinaus.

