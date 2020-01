Bundesentwicklungsminister Müller will die Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und Afrika vollständig neu gestalten.

Während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft solle ein entsprechender Pakt geschlossen werden, sagte der CSU-Politiker dem "Handelsblatt". Es müsse ein Jahrhundert-Vertrag werden. Wenn es nicht gelinge, die richtigen Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung in Afrika zu setzen, werde Europa noch viel stärker mit Konflikten und Fluchtbewegungen konfrontiert sein, warnte Müller. Im übrigen dürfe die Europäische Union Afrika nicht länger nur als Absatzmarkt für subventionierte billige Agrarprodukte behandeln, betonte der Minister. Es gehe vielmehr darum, vor Ort verstärkt in Wertschöpfung und in eine produktive Land- und Ernährungswirtschaft zu investieren.