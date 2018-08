Deutschland und die Europäische Union wollen den Unternehmen trotz der US-Sanktionen gegen den Iran weiter einen Handel mit dem Land ermöglichen.

Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums laufen derzeit Gespräche auf EU-Ebene, um die Zahlungswege im Iran-Geschäft zu sichern. Hintergrund ist, dass ab November US-Sanktionen in Kraft treten könnten, die auf das Finanzsystem abzielten. Ohne einen funktionierenden Zahlungsverkehr sind Geschäfte praktisch nicht möglich. Eine Sprecherin der Bundesregierung betonte, man erwarte von Washington, dass die europäischen Interessen berücksichtigt würden.



Die USA haben bereits erste Strafmaßnahmen gegen den Iran in Kraft gesetzt. US-Präsident Trump drohte Ländern, die mit dem Iran Geschäfte machten, Konsequenzen an.



China verteidigte seine Geschäftsbeziehungen zum Iran. Diese seien transparent und rechtmäßig, teilte das Außenministerium in Peking mit. Die handelspolitische Zusammenarbeit verstoße gegen keine Resolution der UNO.