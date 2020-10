Kurz vor der Entscheidung der britischen Regierung über eine Fortsetzung der Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit der EU fordert Bundeskanzlerin Merkel Kompromisse.

Sie sagte nach dem Ende des ersten Tages des EU-Gipfels in Brüssel, jeder habe seine roten Linien. Man habe Großbritannien gebeten, im Sinne eines Abkommens weiter kompromissbereit zu sein. Das schließe ein, dass auch die EU Kompromisse machen müsse.



Der EU-Gipfel erklärte sich bereit, weiter über ein Handelsabkommen zu verhandeln. Die Staats- und Regierungschefs beschlossen aber auch, sich verstärkt auf ein No-Deal-Szenario vorzubereiten. Der britische Premierminister Johnson will heute entscheiden, ob das Königreich weiterverhandelt. Er hatte ursprünglich eine Frist bis zum 15. Oktober gesetzt.



In der Klimadebatte gab es im Kreis der EU-Regierungen laut Merkel eine hohe Bereitschaft, auf die Vorschläge der EU-Kommission einzugehen, den Ausstoß an Treibhausgasen bis 2030 auf 55 Prozent gegenüber 1990 zu vermindern. Entscheidungen sollen hier aber erst im Dezember fallen.

