Rechnungshof

EU hat Ziel an Klimaschutz-Ausgaben verfehlt

Die EU hat ihr selbst gestecktes Ziel an Ausgaben für den Klimaschutz nach Auffassung des Europäischen Rechnungshofs deutlich verfehlt. Das geht aus einem heute in Luxemburg veröffentlichten Bericht des Kontrollorgans hervor. So sei festgestellt worden, dass im Zeitraum 2014 bis 2020 nicht alle gemeldeten entsprechende Ausgaben auch tatsächlich dem Klimaschutz dienten.

31.05.2022